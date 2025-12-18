Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi
Il 18 dicembre la Consulta si concentra su impiego pubblico e processo penale
IMPIEGO PUBBLICO
Sentenza n. 189: illegittimità costituzionale (deciso il 21/10/2025)
Norme impugnate: Art. 46, c. 2° e 4° bis, della legge della Regione Campania 26/07/2002, n. 15, nel testo modificato, dapprima, dall’art. 1, c. 2°, della legge della Regione Campania 19/02/2004, n. 3 e, infine, dall’art. 1, c. 77°, della legge della Regione Campania 21/01/2010, n. 2.
Oggetto...