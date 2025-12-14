Criteri recenti (e più ampi) per cancellare i vecchi debiti
Per il Tribunale di Ferrara l’interpretazione deve tener conto dei nuovi requisiti. La negazione del beneficio può quindi scattare solo in caso di colpa grave
La possibilità per il fallito o per il sovraindebitato di essere liberato dai debiti non onorati a conclusione del riparto di quanto ricavato dalla liquidazione dei suoi beni (esdebitazione) segue le regole vigenti all’epoca in cui era iniziata la procedura concorsuale.
Ma esse vanno interpretate alla luce dei criteri più favorevoli fissati nel Codice della crisi (Dlgs 14/2019), per evitare disparità di trattamento e violazioni della direttiva Ue n. 2019/1023 (la cosiddetta Direttiva Insolvency)....