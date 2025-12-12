Incidente stradale: gli eredi del trasportato non possono esercitare l’azione diretta
Il terzo trasportato, per ottenere il pagamento richiesto, è tenuto a dimostrare la verificazione dell’illecito e il fatto che fosse trasportato sul mezzo al momento in cui questo si è verificato
Il Tribunale di Bari (sezione III, sentenza 26 novembre 2025 n. 4342) precisa come, in materia di sinistri stradali, la natura eccezionale del rimedio previsto dall’articolo 141 del Dlgs n. 209/2005, in favore del terzo trasportato danneggiato, esclude che esso possa essere azionato dagli eredi (del medesimo trasportato) per danni subiti iure proprio. Invero, gli eredi del terzo trasportato non sono legittimati a esercitare, in relazione a tali danni, l’azione diretta ex articolo 141 ciato, essendo...