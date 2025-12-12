L'ASSIMILAZIONE AUTOMATICA - L'addestramento delle macchine e le logiche dell'apprendimento

Per rispondere a tali criticità, la ricerca ha avviato direzioni evolutive. Da un lato, si è sviluppato il cosiddetto reinforcement learning distribuito, in cui più agenti collaborano simultaneamente al medesimo processo, aumentando la velocità e la qualità dell'apprendimento. Dall'altro, ha preso forma il paradigma del meta-reinforcement learning, in grado di consentire all'agente di apprendere non solo dall'esperienza piena, ma anche da episodi frammentari, costruendo modelli trasferibili ad ambienti nuovi o parzialmente noti.