Risarcimento del danno: non bastano demansionamento e trasferimento a integrare il mobbing e lo straining

Il trasferimento e il demansionamento, considerati singolarmente, non sono sufficienti a integrare la fattispecie di mobbing e straining. Tuttavia, i danni derivanti dalla dequalificazione professionale, quali il danno morale, biologico e relazionale, devono essere valutati e liquidati separatamente, in conformità ai principi giurisprudenziali e alle tabelle di riferimento. La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con ordinanza 32359 del 2025, ha chiarito che in caso di demansionamento e trasferimento...

