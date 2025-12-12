Ecco i “ruoli privacy” nella scuola: aggiornato il vademecum del Garante privacy
Le linee guida evidenziano il profilo soggettivo di applicazione della normativa in tema di trattamento e protezione dei dati personali per tutto il comparto di scuola e università
Nel mese di novembre scorso il Garante per la protezione dei dati personali ha reso nota la versione aggiornata del vademecum “La scuola a prova di privacy”, dove vengono affrontate specifiche tematiche che, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, hanno un impatto sotto il profilo della data protection.
Il documento di indirizzo contiene indicazioni pratiche...