Per la Cassazione valgono le norme in vigore all’avvio della procedura
Per i giudici di legittimità conta il momento in cui è partito l’iter concorsuale
Le domande di esdebitazione presentate dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi non sono assoggettate alle nuove regole ma devono seguire le regole vigenti al momento in cui è stata introdotta la procedura concursuale dalla quale originano. Con la sentenza 30108 del 14 novembre scorso la Cassazione ha ribadito quanto già affermato nella sentenza n.14835 del 3 giugno 2025, enunciando d’ufficio un principio di diritto nell’interesse della legge (articolo 363, comma 3, del Codice di procedura...