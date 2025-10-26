Dalle Olimpiadi all’America’s Cup avvocati in pole nei grandi eventi

Avvocati sempre più coinvolti nei grandi eventi sportivi. Mentre mancano poco più di 100 giorni (102 per l’esattezza) all’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che hanno visto grandi studi in pista già dalla stesura della legge speciale per l’evento, Andersen Italia, lo studio che si è aggiudicato la gara, sta già lavorando all’organizzazione dell’America’s Cup a Napoli nel 2027.

Tutti i grandi eventi sportivi sono da sempre un ambito di intervento importante per gli studi legali...