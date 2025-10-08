Danno morale alle vittime di violenza, illegittimo vietare indennizzi per ragioni legate ai conti pubblici

La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 2 ottobre 2025 nella causa C-284/24 (LD) torna sui limiti all'indennizzo disposti da diversi Stati membri per ragioni legate alla sostenibilità dei conti pubblici.

L'indennizzo per il danno morale alle vittime di violenza non può essere escluso in modo automatico per ragioni legate alla sostenibilità finanziaria del sistema statale. È vero che la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato non impone un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalle vittime di reati per assicurare la tenuta dei conti di uno Stato membro, ma sono incompatibili con il diritto Ue sistemi che escludano in modo automatico indennizzi...