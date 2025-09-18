Ddl AI: Ocf: sì all’innovazione, no a una giustizia automatizzata
Per l’Organismo Forense è necessario un uso consapevole e responsabile delle tecnologie
L’Organismo Congressuale Forense accoglie con interesse il disegno di legge in materia di intelligenza artificiale approvato al Senato, apprezzandone l’intento di raccordare l’ordinamento nazionale con la cornice europea e la centralità attribuita ai diritti fondamentali, alla trasparenza e all’inclusione.
Tuttavia, non mancano criticità. Per quanto riguarda l’avvocatura, riteniamo essenziale ribadire alcuni principi guida: l’uso consapevole e responsabile delle tecnologie di ...