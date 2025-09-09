Deloitte Legal con BTL Holdings nell’acquisizione di Medisoft RAM

Giorgio Mariani, Alexandra Bastian, Skevi Licollari

BTL Holdings Limited, società di diritto cipriota appartenente al gruppo BTL, leader mondiale nella produzione di dispositivi medici ed estetici, ha acquisito Medisoft RAM, azienda veneta produttrice e distributrice di dispositivi elettromedicali, specializzata in tapis roulant per la cardiologia, riabilitazione e medicina dello sport.

Deloitte Legal ha svolto la due diligence sulla Medisoft RAM e ha assistito BTL Holdings nella contrattualistica per l’acquisto dell’intero capitale sociale della target, con un team multidisciplinare coordinato da Giorgio Mariani (in foto), partner e global head m&a, insieme alla senior associate Michela Ceccotti con Vincenzo Mattia Russo per i profili di m&a; e dal partner Emilio Cucchiara e dall’associate Marzia Del Vaglio per gli aspetti connessi alla notifica golden power.

Rödl & Partner ha assistito nel processo di vendita il produttore americano CAIRE Inc., leader di concentratori di ossigeno, con il quale BTL collabora da più di un decennio. L’operazione è stata coordinata dal team di Rödl & Partner a Monaco di Baviera, nelle persone dei partner Tobias Neukirchner e Thomas Fräbel, e seguita per gli profili di diritto civile e societario dalla manager Trixie Alexandra Bastian (in foto), dal partner Skevi Licollari (in foto) e dell’associate Alessandro Ruggieri per gli aspetti fiscali e dalla manager Sara Rossi e dalla associate Carlotta Caminati per i profili giuslavoristici.

I profili notarili sono stati curati dal notaio Angelo Busani, dello studio Notarile Busani&Partners.