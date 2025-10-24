Professione e Mercato

Deloitte Legal con SBG Group nell’acquisizione del 100% delle quote di Trasporti e Spedizioni Arcieri

SBG Holding S.p.A., leader internazionale della logistica e partner delle maggiori Petrol Company Italiane, Francesi, Spagnole e del Regno Unito, ha completato l’acquisizione del 100% delle quote di Trasporti e Spedizioni Arcieri società con sede legale in Medolago (BG),azienda specializzata nel trasporto di materiali pulverulenti e granulari.

Questa nuova acquisizione prosegue la strategia finalizzata alla diversificazione del settore dei trasporti del Gruppo SBG in Italia.

