Deloitte Legal con SBG Group nell’acquisizione del 100% delle quote di Trasporti e Spedizioni Arcieri
SBG Holding S.p.A., leader internazionale della logistica e partner delle maggiori Petrol Company Italiane, Francesi, Spagnole e del Regno Unito, ha completato l’acquisizione del 100% delle quote di Trasporti e Spedizioni Arcieri società con sede legale in Medolago (BG),azienda specializzata nel trasporto di materiali pulverulenti e granulari.
SBG Holding S.p.A., leader internazionale della logistica e partner delle maggiori Petrol Company Italiane, Francesi, Spagnole e del Regno Unito, ha completato l’acquisizione del 100% delle quote di Trasporti e Spedizioni Arcieri società con sede legale in Medolago (BG),azienda specializzata nel trasporto di materiali pulverulenti e granulari.
Questa nuova acquisizione prosegue la strategia finalizzata alla diversificazione del settore dei trasporti del Gruppo SBG in Italia.
SBG Holding S.p.A è stata...