Oliverio & Partners lancia il Dipartimento “Golden Visa & Investor Mobility” per investitori extra-UE

Vincenzo Oliverio

Oliverio & Partners annuncia l’apertura del nuovo dipartimento Golden Visa & Investor Mobility, dedicato all’assistenza legale e strategica per investitori extra-UE interessati a ottenere il visto per investitori in Italia. Il team opera con particolare focus su clienti provenienti da USA, Canada, Australia, India e Singapore.

“Gli investitori internazionali cercano velocità, certezza esecutiva e governance del rischio. Con questo dipartimento mettiamo a sistema processo, compliance e deal execution per rendere l’Italia una scelta semplice e sicura,” ha dichiarato l’Avv Vincenzo Oliverio di

