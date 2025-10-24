Labelium si rinnova in Cosmo5 e cresce con l’ingresso di Storeis: gli studi coinvolti
Labelium, il gruppo internazionale di digital marketing si è evoluto – tramite un rebranding strategico – in Cosmo5, e annuncia l’ingresso di Stories, un’agenzia di digital marketing di Padova.
Fondata a Parigi nel 2001, Cosmo5 presidia 250 brand e sviluppa oltre 15 milioni di euro di ricavi in Italia, su una base già rafforzata dall’integrazione come group company di Kiliagon (2021), agenzia specializzata in retail media e e-retail/marketplace.
Storeis – che conta 95 professionisti, un fatturato di oltre 7 milioni di euro previsto per il 2025 ed un giro di affari nei media di oltre 50 milioni – integrerà nel Gruppo il proprio approccio strategico e data-driven, offrendo al mercato italiano una proposta più ampia, scalabile e orientata ai risultati.
Con l’ingresso della società Padovana, Cosmo5 mira a coprire l’intero spettro, dal direct-to-consumer ai marketplace, unendo consulenza ed execution su media, commerce e data.
Cosmo5 è stata assistita da McDermott con un team guidato dai partner Fabrice Piollet (Parigi) ed Ettore Scandale (in foto a sinistra) e composto dal counsel Oscar Arcà, dall’associate Emma Greselin e dal trainee Mario Marzo.
Storeis è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team guidato dai partner Emanuele Grippo e Luigi Maraghini Garrone (in foto a destra), coadiuvati dal managing associate Andrea Baccarin.