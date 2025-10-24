DLA Piper e Pavia e Ansaldo nell’investimento del Fondo Primo Health in MT Ortho S.r.l.

Danilo Surdi, Paolo Benazzo

Primo Capital SGR S.p.A., tramite il fondo Primo Health, ha perfezionato il suo primo investimento entrando nel capitale sociale di MT Ortho S.r.l., società specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi impiantabili innovativi per la neurochirurgia vertebrale, ortopedia e chirurgia ricostruttiva maxillo-facciale.

L’operazione, articolata in diverse fasi, prevede sia investimenti primari tramite sottoscrizione di nuove quote, sia un investimento secondario mediante acquisto di quote dai soci esistenti. Con questo investimento, Primo Health avvia il proprio percorso operativo sostenendo una realtà industriale italiana altamente innovativa, con l’obiettivo di accelerarne la crescita tecnologica e commerciale nel settore Health Care.

DLA Piper ha agito quale consulente di Primo Health per tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team guidato dal partner e co-head Corporate Finance Danilo Surdi (in foto a sinistra), coadiuvato dagli avvocati Carlos Rosquet Martinez, Luca Liguori e da Pietro Rio, che hanno curato in particolare gli aspetti contrattuali e di diritto societario.

Per la due diligence legale sono intervenuti diversi professionisti dello studio DLA Piper, tra cui il partner Federico Strada con gli avvocati Stefano Petri e Sara Verde per gli aspetti giuslavoristici, la partner Carmen Chierchia con l’avvocato Sabrina Calatroni per gli aspetti di diritto urbanistico-edilizio, il partner Roberto Valenti con l’avvocato Lara Mastrangelo per gli aspetti di contrattualistica commerciale, la partner Giorgia Romitelli con l’avvocato Riccardo Scioscia per gli aspetti di public procurement, il counsel Francesco Edoardo Ascione con l’avvocato Michele Musto per gli aspetti di diritto immobiliare, il partner Giulio Coraggio con l’avvocato Deborah Paracchini e Roxana Smeria per gli aspetti di data protection e privacy, il partner Vincenzo La Malfa con l’avvocato Andrea Cerini per gli aspetti finanziari, il partner Marco de Morpurgo con l’avvocato Nicola Landolfi per alcuni profili regolamentari, il partner David Maria Marino per gli aspetti di diritto assicurativo. Gli aspetti golden power sono stati curati dal partner Domenico Gullo con l’avvocato Giulia Zammataro.

MT Ortho e i soci sono stati assistiti da Pavia e Ansaldo per tutti gli aspetti legali, di diritto societario, contrattuale e regolamentare, con un team di professionisti dello studio, guidato dal Partner Prof. Paolo Benazzo (in foto a destra) e coadiuvato dall’avvocato Laura Zanardo, mentre Value Track SIM S.p.A. ha agito in qualità di advisor finanziario.

Inoltre, Primo Health è stata assistita da Grant Thorton per la due diligence finanziaria e fiscale, T8P per gli aspetti ESG, Myra Medical per la parte regolatoria/IP e TAUW per la due diligence ambientale.

Gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio Claudio Caruso.