Legance con Atalanta nella partnership strategica con New Balance

Legance ha assistito Atalanta Bergamasca Calcio nella negoziazione con New Balance degli accordi strategici di partnership e sponsorizzazione che hanno portato New Balance a diventare, a partire dalla stagione sportiva in corso, Official Kit Sponsor di Atalanta e ad acquisire i naming rights dello storico stadio di Bergamo che ha preso il nome di New Balance Arena.

L’accordo segna un passaggio storico poiché, per la prima volta, New Balance lega il proprio nome a uno stadio di una società sportiva professionistica.

Legance ha agito con un team composto da Andrea Botti, Riccardo Paganin e Filippo D’Amato. New Balance è stata assistita dal proprio team legale in-house.