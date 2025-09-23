Detenuti: concesso il permesso di necessità solo per assistere un parente in gravi condizioni
Bocciata la tesi del Tribunale secondo cui il detenuto poteva recarsi presso una manifestazione teatrale
«È illegittimo un permesso di necessità finalizzato a consentire al detenuto di partecipare ad un evento rientrante nel programma trattamentale e tuttavia non riconducibile alla sua sfera familiare». Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 31806/25). I Supremi giudici così hanno accolto il ricorso della Procura contro un permesso di necessità rilasciato per partecipare a una manifestazione teatrale.
L’articolo 30 dell’ordinamento penitenziario
Secondo gli Ermellini, infatti, l’articolo 30 dell’ordinamento penitenziario...