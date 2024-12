Detenuto al 41-bis, il colloquio senza vetro non può essere esteso alla madre

La legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario tutela espressamente i rapporti tra la persona detenuta e i familiari, soprattutto, in riferimento al rapporto tra genitori e figli minorenni, nel rispetto del principio del best interest child. Ma l’amministrazione penitenziaria non può pregiudicare le esigenze di controllo, a fronte di un’eccessiva dilatazione della platea dei soggetti autorizzabili al colloquio.

La Suprema Corte con la sentenza del 28 novembre...