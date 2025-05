Furto in casa e recidiva reiterata, illegittimo il divieto allo sconto di pena dopo il ravvedimento

La Consulta, sentenza n. 56 depositata oggi, ha dichiarato l'articolo 69, co. 4, Cp illegittimo nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante penale sulla recidiva reiterata

Ravvedimento post delictum nei reati di furto: ancora una declaratoria di incostituzionalità del divieto di prevalenza dell'attenuante premiale sulla recidiva reiterata. Stavolta l'articolo 69, comma 4, del Cp (come sostituito dall'articolo 3 della legge n. 251/2005) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per intrinseca irragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante speciale della collaborazione del reo prevista dall...