Dialoghi operativi sugli strumenti del Codice della Crisi - II edizione

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa Carrara presenta la seconda edizione del convegno dal titolo “DIALOGHI OPERATIVI SUGLI STRUMENTI DEL CODICE DELLA CRISI”.

Durante l’evento saranno affrontate le principali problematiche riguardanti il Codice della Crisi e gli strumenti che possono essere attivati per la risoluzione delle crisi d’impresa. Dopo aver discusso degli adeguati assetti, si entrerà nel merito della liquidazione giudiziale, esaminando l’ambito di applicazione, la quantificazione del danno e la gestione delle eventuali azioni di responsabilità. Si passerà quindi al Concordato Preventivo, discutendo della proposta e del piano concordatario, con particolare riferimento alle misure a tutela dei creditori, al valore riservato ai soci e al ruolo del Commissario Giudiziale. Nella parte finale dell’evento, si affronterà il tema del trattamento dei crediti fiscali e del “cram down”, con omologa del piano di ristrutturazione e focus sulle responsabilità del sovraindebitamento.

Il convegno avrà luogo il 7 novembre dalle 9,00 alle 19,00 a Marina di Carrara, presso CarraraFiere – ingresso n. 5 – in Via Maestri del Marmo.

L’evento è valido per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per n. 8 c.f.p. e degli Avvocati per n. 6 c.f.p.

I Commercialisti potranno effettuare la registrazione all’evento sul portale FPCU, mentre gli Avvocati potranno iscriversi tramite la loro area riservata sulla pagina SFERA.

Per Informazioni, inviare un’email a: segreteria@odcecms.it

Media Partner Il Sole 24 ORE