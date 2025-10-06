Difensore sospeso o cancellato? L’elezione di domicilio non perde efficacia
La Cassazione chiarisce che gli effetti dell’elezione di domicilio permangono anche se il difensore successivamente venga sospeso o cancellato dall’albo professionale
L’elezione di domicilio non perde efficacia in caso di sospensione o cancellazione dall’albo dell’avvocato, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o l’abbia anche soltanto temporaneamente perduta. Lo ha rammentato la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 32142/2025 nell’esprimersi sul ricorso di una donna condannata in appello per furto.
La vicenda
Nella vicenda portata all’attenzione della S.C., la Corte d’...