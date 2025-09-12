Dl Giustizia, OCF: “Servono soluzioni strutturali e non misure tampone”
Audito in Commissione, l’Organismo forense ha espresso contrarietà all’uso dei Gdp in sostituzione dei magistrati ordinari e perplessità sulla task force di 500 magistrati volontari
L’Organismo Congressuale Forense (OCF), rappresentato dal Segretario Accursio Gallo e dall’Avv. Elisabetta Brusa, è intervenuto in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nell’ambito delle audizioni sul decreto-legge recante misure urgenti in materia di giustizia. Ed ha espresso “apprezzamento” per l’attenzione del Governo, ma ha evidenziato diverse “criticità” e la necessità di un intervento “più organico”.
In particolare, è stata ribadita ...
