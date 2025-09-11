Paolo Ielo nuovo procuratore aggiunto a Milano
Il Csm ha votato una serie di altre nomine tra cui il Presidenti del Tribunali di Benevento e diversi presidenti di Sezione nei tribunali di: Pisa, Salerno, Bologna, Torino, Milano, Roma
Paolo Ielo è il nuovo procuratore aggiunto a Milano. La nomina di Ielo, già procuratore aggiunto a Roma, è stata votata questo pomeriggio dal plenum del Csm, con tre astensioni.
Il plenum ha votato inoltre il nuovo Presidente del Tribunale di Benevento, Michele Russo, con 5 astensioni; il nuovo Presidente di Sezione del Tribunale di Velletri, settore civile, Renato Buzi; il nuovo Presidente di Sezione del Tribunale di Pisa, settore penale, Giovanni Zucconi; il nuovo Presidente di Sezione del Tribunale di Salerno, settore penale, Gabriella Passaro, con 3 astensioni.
Il plenum ha votato, all’unanimità, il nuovo Presidente di Sezione del Tribunale di Cagliari, settore civile, Giorgio Latti; il nuovo Presidente di Sezione del Tribunale di Bologna, settore penale, Massimiliano Cenni, con 6 astensioni; il nuovo Presidente di Sezione del Tribunale di Torino, settore penale, Costanza Isabella Goria; il nuovo Presidente di Sezione della corte di Appello di Roma, settore civile , Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary; il nuovo Presidente di Sezione della Corte di Appello di Bologna, settore civile, Giampiero Maria Fiore.
All’unanimità infine il plenum ha votato il nuovo Presidente di Sezione della Corte di Appello di Milano, settore civile, Francesco Di Stefano e il nuovo Presidente di Sezione del Tribunale di Nocera Inferiore, settore penale, Raffaele Donnarumma.
