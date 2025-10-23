DOSSIER N. 4/2025 - INTERNET E INFORMATICA - Intelligenza artificiale: la nuova legge italiana

ALGORITMO E DIRITTO: SUL BANCO DI PROVA

È stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025, la legge 23 settembre 2025 n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» con entrata in vigore al 10 ottobre 2025. Il testo si compone di 28 articoli. Si introduce un quadro normativo nazionale finalizzato a promuovere e governare l'uso dell'IA in Italia, in linea con il regolamento UE 2024/1689 (AI Act). Il provvedimento...