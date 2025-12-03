Giustizia

E’ sulla cannabis il primo rinvio alla Consulta del decreto sicurezza

di Giovanni Negri

Primo rinvio alla Corte costituzionale di una norma del decreto sicurezza. La Gip del Tribunale di Brindisi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18 del provvedimento, nella parte in cui vieta «l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (cannabis sativa), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata...

