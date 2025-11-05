Edilizia popolare, l’ente gestore non è tenuto ad anticipare il compenso dell’amministratore
Solo a garanzia dei servizi accessori essenziali comuni l’ente anticipa provvisoriamente i relativi costi che poi ha diritto di recuperare presso gli assegnatari degli alloggi Erp
Negli immobili di edilizia residenziale pubblica (Erp), il compenso dell’amministratore per l’autogestione non rientra tra le spese che l’ente gestore è tenuto ad anticipare.
Solo i costi relativi ai servizi accessori essenziali - come acqua, riscaldamento, ascensore o impianti comuni - possono essere provvisoriamente sostenuti dall’ente per garantirne la continuità, salvo successivo recupero presso gli assegnatari morosi.
Il compenso dell’amministratore resta, invece, obbligo privatistico ...