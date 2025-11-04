Notifica della cartella a mezzo Pec: legittimo l’invio in formato pdf invece di .p7m

In materia di procedimento di notificazione di atti tramite pec la Cassazione (ordinanza n. 29048/25) si è orientata nel senso di ridurre l’incidenza sul processo delle difformità degli atti compiuti rispetto agli astratti schemi legali. I Supremi giudici hanno puntualizzato che il principio vale a condizione che queste difformità (di tipo eminentemente formali) non abbiano arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa del soggetto interessato a contestarli.

Notifica a mezzo Pec

Quindi, alla stregua di questa impostazione...