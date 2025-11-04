Civile

Notifica della cartella a mezzo Pec: legittimo l’invio in formato pdf invece di .p7m

Infatti il protocollo di trasmissione mediante Pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui promana

di Giampaolo Piagnerelli

In materia di procedimento di notificazione di atti tramite pec la Cassazione (ordinanza n. 29048/25) si è orientata nel senso di ridurre l’incidenza sul processo delle difformità degli atti compiuti rispetto agli astratti schemi legali. I Supremi giudici hanno puntualizzato che il principio vale a condizione che queste difformità (di tipo eminentemente formali) non abbiano arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa del soggetto interessato a contestarli. 

Notifica a mezzo Pec

Quindi, alla stregua di questa impostazione...

Gli ultimi contenuti di Civile