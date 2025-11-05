La parità di genere tra uguaglianza sociale ed economica: il Gender Responsive Public Procurement
*Estratto da “La parità di genere tra uguaglianza sociale ed economica: Il Gender Responsive Public Procurement” a cura della Prof. Avv. Gloria Giuseppina Giammarelli, Università degli Studi di Bar - Dossier Diritto - Agg. Nov. 2025
- Inquadramento generale: la parità di genere tra uguaglianza sociale ed Inquadramento generale: la parità di genere tra uguaglianza sociale ed economica secondo la normativa nazionale e sovranazionale
Nell’impianto normativo nazionale la tutela della parità di genere trova un fondamento a livello costituzionale, negli artt. 3, 37, 51 e 117 Cost..
L’art. 3 Cost., cristallizza il principio di uguaglianza sia da un punto di vista formale, come uguaglianza davanti alla legge, che da un punto di vista sostanziale, come compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza, impediscono la realizzazione di condizioni di effettiva parità...
