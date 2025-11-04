Firma digitale equiparata alla sottoscrizione autografa

La firma digitale – chiarisce la Corte d’Appello di Lecce (sentenza 20 ottobre 2025, n. 781) - è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel Dlgs. n. 82/2005 smi e delle specifiche disposizioni, di rango secondario (ma in attuazione del Dl n. 193/2009), di cui al combinato disposto degli articoli 11 e 34 del Dm n. 44/2011 e in base all’articolo 34 delle specifiche tecniche dettate dall’articolo 12 del provvedimento del Ministero della...

