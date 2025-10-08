Equans acquisisce la maggioranza di Dama Everything Connected: gli advisor coinvolti

Alberto Russo, Antonella Barbato, Francesco Fiore, Greta Calcagnile, Stefano Cirino Pomicino

Equans, società del gruppo internazionale Bouygues e leader mondiale nel settore dell’energia e dei servizi, acquisisce l’80% di Dama Everything Connected S.r.l., società italiana specializzata nella progettazione, esecuzione, messa in servizio e manutenzione di impianti elettrici nel mercato dell’edilizia, industriale, ospedaliero e dei Data Center.

PwC TLS ha assistito Equans con un team composto dal Partner Stefano Cirino Pomicino (in foto a sinistra), dalla Director Antonella Barbato (in foto al centro), dal senior associate Alessio Campanella e dall’associate Enrico Giovannini. QLT Law&Tax ha assisito Equans con un team composto dal Partner Francesco Fiore (in foto a sinistra) per le fasi preliminari dell’operazione e per alcune tematiche societarie e contrattuali. Entrambi supportati internamente dalla Legal Manager Valeria Vismara.

Per gli aspetti fiscali Equans è stata assistita da Hager&Partners con un team composto dai Partners Dirk Prato, Angelo Di Felice e dall’Associate Matteo Canzi Blanc.

La Due Diligence contabile è stata svolta da Nexia Audirevi con il team composto dal Managing Partner Alfonso Laratta, dalla Partner Annalisa Vitali e i Senior Analyst Alessandro Marcassoli e Domenico Di Gianni.

La Due Diligence assicurativa è stata curata da Area Broker Spa direttamente dal Branch Manager & Partner Michele Valtellino.

Russo De Rosa Associati ha assistito i soci fondatori di Dama, Giuseppe Pulerà, Daniele Troiano e Maurizio Casu, per gli aspetti legali, societari, fiscali, valutativi, finanziari e di struttura dell’operazione con un team multidisciplinare composto dai Partner Alberto Russo (in foto a destra) e Marzio Molinari e composto da Greta Calcagnile (in foto a destra), Elisa Ghignone, Andrea Massaccesi, Manuel Loreti e Alessandro Andreola.