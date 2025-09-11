Eversheds Sutherland per il finanziamento di Matteo Manzini da parte di Azimut

Pasquale Bifulco

Il Gruppo Azimut, attraverso il fondo di private credit Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8, ha strutturato ed erogato un finanziamento a favore di Matteo Manzini, realtà specializzata nel prêt-à-porter femminile e guidata dallo stilista Matteo Evandro Manzini.

L’operazione è stata originata da Azimut Direct, la divisione del Gruppo specializzata nel corporate & investment banking, in sinergia con la rete dei consulenti finanziari di Azimut presenti sul territorio italiano.

Eversheds Sutherland ha assistito sia Azimut che Matteo Manzini in qualità di deal counsel, con un team guidato dal partner Pasquale Bifulco (in foto) e composto dal senior associate Alessandro Ciarmiello. I profili corporate dell’operazione sono stati seguiti dal partner Davide Proverbio e dall’associate Giuseppe Angiulli.

L’operazione è finalizzata a sostenere la crescita dell’azienda, con l’obiettivo di ampliare la propria collezione, sia femminile che maschile.