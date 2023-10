EY SLT al fianco di Unieuro per la gestione dei costi energetici

Mattia Riccardo Petrillo









Lo studio legale e tributario di EY ha supportato Unieuro S.p.A. (società italiana quotata sul Segmento Star di EuroNext Milan, attiva nella commercializzazione di elettronica di consumo ed elettrodomestici) nella redazione e sottoscrizione di un contratto con la società Solar Farm Società Agricola S.r.l al fine di limitare la volatilità del prezzo dell’energia.



Mattia Riccardo Petrillo, Partner e Leader del Dipartimento di Energia ed Efficienza Energetica di EY SLT, con il manager Lorenzo Sperti, ha assistito Unieuro nell’indizione di una procedura competitiva di gara volta ad individuare operatori sul mercato con cui giungere alla formalizzazione di un contratto avente ad oggetto le operazioni di copertura e mitigazione del “rischio prezzo” e del rischio volume approvvigionamento.



Lo studio legale e tributario di EY ha lavorato al fianco del team interno di Unieuro guidato da Andrea Scozzoli, Chief Retail Development Officer, e Filippo Fonzi, Legal Director.



A seguito dell’aggiudicazione della gara a favore di Solar Farm Società Agricola, il team Energia ed Efficienza Energetica di EY SLT ha curato - sotto i molteplici profili energetici, societari e regolatori – la predisposizione, la negoziazione e la formalizzazione della documentazione del processo competitivo per la selezione del fornitore e contrattuale, in particolare, con riferimento alla regolazione dei termini e delle condizioni di copertura della volatilità del prezzo dell’energia elettrica.



Il contratto per differenza concluso tra Unieuro, in qualità di consumatore finale, e Solar Farm Società Agricola, quale produttore di energia elettrica da fonte rinnovabile, garantirà a Unieuro, la fornitura di una quantità di energia elettrica pari a 45 GWh/annui - prodotta dall’impianto fotovoltaico sito in Ravenna nella località di Sant’Alberto - funzionale e necessaria allo svolgimento della propria attività di impresa.



La sottoscrizione di tale contratto per la fornitura di energia rappresenta un risultato importante e significativo nel mercato energetico. In un periodo storico caratterizzato da elevata volatilità dei prezzi dell’energia elettrica, infatti, Unieuro si è attivata per ridurre i costi connessi al consumo di energia elettrica e i rischi ad essi correlati, senza impattare il proprio business e la competitività sul mercato, ed approvvigionandosi di energia prodotta da fonte rinnovabile.