Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito 2025 in materia di diritto di famiglia e delle successioni
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Restituzione della somma oggetto di prelevamento dal conto corrente da parte del coniuge
2. Spese straordinarie ed esercizio di un’autonoma azione di accertamento
3. Differenze strutturali fra assegno di mantenimento a favore del coniuge e a favore...