Famiglia

Trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità: più conservatorie giustificano la moltiplicazione dei costi?

Se il defunto possedeva beni facenti capo a più conservatorie, l’accettazione tacita deve essere trascritta in ognuna delle conservatorie competenti, con conseguente duplicazione dei costi?

di Ivana Panella*

Uno dei temi più ricorrenti nella prassi notarile riguarda la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità e il suorapporto con il principio di continuità delle trascrizioni. La questione si fa particolarmente sensibile quando l’eredità comprende beni soggetti alla competenza territoriale di più conservatorie dei registri immobiliari.

Come è noto, l’accettazione dell’eredità può essere espressa ex art. 475 c.c., mediante atto pubblico o scrittura privata – oppure...

Gli ultimi contenuti di Famiglia