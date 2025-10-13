Famiglia

Influencer minorenni e digitale: al Senato si discute l’innalzamento della soglia a 15 anni

L’Italia - con il disegno di legge n. 1136 - impone l’autorizzazione dei genitori per le iscrizioni dei figli minori ai social network e per interagire in rete con contenuti personali compresi quelli forieri di profitti

di Valeria Cianciolo

Divieto ai social network per gli under 15 e disciplina dei baby influencer sono previsti nel disegno di legge n. 1136 - Atto Senato («Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale») con l’obiettivo di elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori rispetto alle conseguenze derivanti dall’utilizzo dei servizi di social network online e alle piattaforme di condivisione di video.

Le novità contenute nel Disegno di legge n. 1136

Il Ddl n, 1136 (vedi lo stato dell’iter della proposta di legge) si coordina anche...

