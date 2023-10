Filiberto Brozzetti entra in Baker McKenzie Italia

Baker McKenzie Italia ha annunciato la nomina di Filiberto Brozzetti in qualità di of counsel nel dipartimento Intellectual Property, Technology e Data protection.



In qualità di consigliere giuridico di due diversi Componenti del Collegio dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per sette anni e due successivi mandati, Filiberto ha sviluppato un’esperienza unica, occupandosi oltre che del supporto tecnico-giuridico alle attività del Collegio su specifiche implementazioni della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati, anche di relazioni internazionali, istituzionali e accademiche al massimo livello.



Filiberto è uno dei massimi esperti di nuova generazione in materia di protezione dei dati e diritto delle nuove tecnologie, con focus specifico sull’Artificial Intelligence. Questo gli è valso l’incarico di Assistant Professor di AI, Law & Ethics presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, dove è coordinatore dell’area didattica di diritto e tecnologia del Dipartimento di Giurisprudenza ed insegna “Legal Theory”, “Data Protection Law” e “Law & Ethics of Innovation”.



Inoltre, come consulente dell’Ufficio delle Nazioni Unite per l’antiterrorismo (UNOCT - United Nations Office of Counter-Terrorism) contribuisce ad elaborare nuovi indirizzi normativi sulla protezione dei dati per facilitare la cooperazione internazionale per la lotta al terrorismo.



Francesca Gaudino, partner responsabile del dipartimento Intellectual Property, Technology e Data protection, ha commentato:



Siamo entusiasti che Filiberto si sia unito al nostro dipartimento. L’arrivo di un giurista del suo calibro, con una prospettiva maturata presso l’Autorità ci consentirà di integrare la nostra visione e offrire ai clienti una consulenza ancora più strategica su questioni complesse legate al trattamento dei dati ed all’applicazione di disruptive technologies.



Oggi, Baker McKenzie, nelle sue due sedi di Milano e Roma, annovera più di 120 avvocati e dottori commercialisti, di cui 22 partner, 4 of counsel, 19 counsel e 80 associate.