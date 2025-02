Francesca Romana Di Biagio entra nel Team di Valletta PR Advisory

Francesca Romana Di Biagio

Valletta PR Advisory è entusiasta di annunciare l’ingresso di Francesca Romana Di Biagio nel ruolo di Senior PR Advisor.

Giornalista professionista con una solida esperienza ventennale nel settore delle relazioni pubbliche, Francesca apporterà un contributo fondamentale nell’area Finance, mettendo a disposizione le sue competenze nelle relazioni con i media e nelle attività di digital PR.

Francesca Romana Di Biagio svolge, da tempo, un’attività di pubbliche relazioni e uffici stampa, con focus nei settori finanziario, fintech, sharing economy e innovazione tecnologica e sociale. Giornalista professionista per carta stampata e televisione ha scritto a lungo di economia e costume per Il Giornale, Panorama Economy, Espansione e Libero; ha curato e condotto vari programmi per Class Cnbc, Mediaset e la 7. Dal 2008 al 2010 è stata corrispondente da Shanghai, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione, durante l’Expo 2010, del progetto “Italia degli innovatori”, promosso dal Ministero della pubblica amministrazione e innovazione e dal Commissariato italiano per l’Expo 2010 di Shanghai.

Laureata in Scienze Politiche, con 110 e lode, alla Luiss Guido Carli di Roma, è autrice dei libri “Orientarsi in Cina. Storie italiane di successo all’ombra del Dragone”, “Te lo do io un fisico nuovo. Vademecum sincero e irriverente della chirurgia estetica” e del reportage televisivo, ambientato a Shanghai, “Un ponte in rosa”, patrocinato dal Senato italiano e dedicato al rapporto tra internazionalizzazione e crescita professionale femminile.

Marianna Valletta, Amministratore Unico di Valletta PR Advisory ha dichiarato: “L’ingresso di Francesca in Valletta PR Advisory rappresenta un passo decisivo nel consolidamento del nostro team di professionisti senior, con un particolare focus sul settore finanziario e sulle start-up. La sua expertise ventennale rappresenta un valore aggiunto per i nostri clienti che possono contare su un team sempre più forte e coeso”.

Francesca Romana Di Biagio afferma: Sono entusiasta di entrare a far parte di Valletta PR Advisory: una realtà che condivide i miei valori di empowerment e crescita, un team dinamico, efficiente e sempre sul pezzo dell’attualità economica, attento a interpretare e prevedere, in tempi record, esigenze e obbiettivi della clientela. Apprezzo molto la fondatrice di Valletta PR, Marianna Valletta che ha saputo creare una squadra di lavoro valida e affiatata e affermata nel campo delle pubbliche relazioni”.