Simmons & Simmons, Accornero rieletto Italy Country Head

Andrea Accornero

Andrea Accornero è stato eletto nuovamente Italy Country Head per l’Italia di Simmons & Simmons, assumendo il ruolo per il suo quarto mandato triennale.

Entrato in Simmons & Simmons nel 2008 e nominato Country Head nel 2016, Accornero è partner della practice private equity, un settore in cui ha accumulato oltre vent’anni di esperienza, fornendo assistenza a una vasta gamma di clienti, sia italiani che internazionali, tra cui si annoverano primari fondi di investimento. La sua profonda conoscenza del mercato e le sue capacità strategiche hanno consolidato la reputazione di Simmons & Simmons come uno degli studi legali di riferimento nel panorama italiano.

Nel corso degli anni, Andrea Accornero ha efficacemente guidato l’espansione dello studio in nuovi settori. Tra i recenti successi si possono annoverare gli ingressi in ambito energy e healthcare & life science.