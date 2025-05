Enrico Fossa di Paroli Fossa di Paroli Fossa e associati nominato presidente del Collegio Sindacale di Sanlorenzo SpA

Enrico Fossa

Enrico Fossa, Partner di Paroli Fossa e Associati Studio Legale e Tributario, è stato nominato Presidente del collegio sindacale della Società Sanlorenzo SpA, “boutique” della nautica che progetta e costruisce yacht su misura dal 1958.

Nel corso dell’assemblea dei soci di Sanlorenzo, le liste presentate da Amundi Asset Management SGR, Arca Fondi SGR, AXA Investment Managers Paris, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Kairos Partners SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited hanno ricevuto, per il consiglio di amministrazione, circa 5.143.344 voti ovvero oltre il 10% dei voti espressi in assemblea, pari a circa il 9% del totale dei diritti di voto, e per il collegio sindacale, circa 5.278.725 voti ovvero circa l’11% dei voti espressi in assemblea, pari a oltre il 9% del totale dei diritti di voto per cui risultano eletti rispettivamente nel consiglio di amministrazione Marco Francesco Mazzù e nel collegio Sindacale Enrico Fossa in qualità di Presidente e Maria Cristina Ramenzoni in qualità di Sindaco Supplente.