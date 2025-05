Il Centro Studi Borgogna, Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, presenta il webinar dal titolo

“CONFINI FISCALI: DAZI, GEOPOLITICA E FUTURO DEL COMMERCIO GLOBALE”.

In un contesto internazionale segnato da nuove tensioni geopolitiche e da una crescente frammentazione normativa, i dazi sono tornati protagonisti. Stati Uniti, Cina, Unione Europea: i blocchi economici alzano barriere, introducono regole selettive e condizionano i mercati mondiali.

In questo webinar si affronterà il tema dei controlli doganali, della compliance, delle regole tecniche e delle strategie di tutela. Sarà un’occasione per riflettere su come bilanciare legalità, competitività e sostenibilità nell’attuale scacchiere politico-economico globale.

Un confronto necessario per chi opera nel diritto, nell’impresa e nelle Istituzioni, dato che oggi i confini economici si ridefiniscono nelle stanze della politica, nei codici doganali e nelle scelte strategiche delle aziende.

L’evento avrà luogo il prossimo 22 maggio dalle 17,00 alle 19,00 in videoconferenza.

Per partecipare al webinar, è necessario inviare un’email a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori.

L’evento è in corso di accreditamento presso il presso il C.O.A. Milano per la formazione a distanza degli Avvocati.

Media Partner Il Sole 24 ORE

