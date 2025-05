Simmons & Simmons e Bird & Bird nel round pre-seed da 2,2 milioni di euro di ReportAId Simmons & Simmons e Bird and Bird hanno assistito, rispettivamente, ReportAId e Italian Founders Fund nella chiusura di un round pre-seed da 2,2 milioni di euro di ReportAId. La startup, fondata da Giuseppe Faraci, Claudio Caletti e Luca Foresti, utilizza l’intelligenza artificiale per interpretare i referti medici e trasformarli in strumenti interattivi al servizio di strutture sanitarie e pazienti.