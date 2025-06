Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con Scouting per una nuova piattaforma dedicata ai club deal e co-investimenti

Raffaele Sansone, Floriana Sarra

Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team guidato dal socio Raffaele Sansone ha assistito il gruppo Scouting nella strutturazione e realizzazione di una innovativa piattaforma dedicata ai club deal e ai co-investimenti.

La piattaforma è pensata per le famiglie imprenditoriali che desiderano investire secondo una logica “deal by deal” e consente la partecipazione anche a investitori istituzionali che possono co-investire tramite comparti dedicati del fondo di investimento alternativo (FIA) chiuso multi-comparto, denominato “Scouting Endowment Model” (“Fondo”), istituito da Adepa Asset Management S.A., società di gestione lussemburghese (AIFM) e gestito da Scouting SIM.

Il progetto si contraddistingue per un approccio innovativo e trasparente e consente l’investimento in società private in conformità alla normativa applicabile in materia di gestione collettiva del risparmio.

Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Scouting e Adepa in tutte le fasi del progetto, occupandosi in particolare strutturazione della piattaforma, la redazione della documentazione legale del Fondo Scouting Endowment Model e nella realizzazione del primo closing del comparto SCI 1 Fund dedicato al co-investimento nella tech company italiana, Fortech.

Il team di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è composto dal partner Raffaele Sansone, dalla senior associate Floriana Sarra, dagli associate Marco Corda e Sara Nanollari e dal junior associate Edoardo Marino. Il junior partner Dario Prestamburgo ha curato gli aspetti corporate legali alla costituzione della holding Scouting Investments S.p.A.