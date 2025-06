Tutela del marchio e della distribuzione selettiva: Trevisan & Cuonzo vince ancora per CHANEL

Daniela Ampollini, Alice Fratti

CHANEL, leader indiscusso del settore della moda e dei beni di lusso, si è affidata ancora una volta a Trevisan & Cuonzo per la tutela dei propri marchi e rete di distribuzione selettiva. La recente ordinanza n. 1919/2025 pubblicata il 9 giugno della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano ha integralmente confermato la decisione cautelare del 3 marzo 2025, che aveva inibito la vendita dei profumi CHANEL nell’ambito dei punti vendita di Acqua & Sapone, la più grande catena italiana specializzata in pulizia della casa e igiene e cura della persona con una rete di oltre 800 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, e della catena La Saponeria, parte del medesimo gruppo.

In sede di reclamo, il Tribunale ha anzitutto preso atto del sistema di distribuzione selettiva, sul quale CHANEL effettua ingenti investimenti per mantenere standard qualitativi molto elevati che consentono di conservare anche nella fase della commercializzazione al cliente finale l’aura di lusso dei prodotti che, come rilevato dalla giurisprudenza comunitaria “costituisce un elemento essenziale di detti prodotti affinché siano distinti, da parte dei consumatori, da altri prodotti simili”. È stata poi accertata la sussistenza di un pregiudizio al messaggio di prestigio e dell’aura di lusso caratterizzante i marchi della maison francese in relazione alle modalità di vendita e offerta in vendita nell’ambito di dette catene.

Il team di Trevisan & Cuonzo che ha assistito CHANEL è composto dalle Avvocate Daniela Ampollini e Alice Fratti, rispettivamente Partner e Counsel dello Studio, che assistono la maison francese in questa attività continuativa di enforcement che negli anni ha contribuito ad ottenere importanti risultati positivi a tutela dei diritti IP di CHANEL. La decisione si inserisce all’interno di un intenso programma di tutela della rete di distribuzione selettiva in Italia, coordinato dall’Head of Legal Italy Elodie Denieul, con il supporto dello studio legale Trevisan & Cuonzo.

