GA e Chiomenti nell’acquisition finance di Algebris Green Transition Fund per l’acquisizione di Aquanexa e Tritone GA (Grimaldi Alliance) ha assistito Algebris Green Transition Fund in una operazione di acquisition finance in favore di Aquanexa e Tritone. L’operazione si inserisce nel più ampio contesto di sostegno agli investimenti nella transizione energetica promossi da Algebris Green Transition Fund.