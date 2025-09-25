Ga-Grimaldi Alliance e Unicredit annunciano una partnership strategica per offrire servizi di M&a ai clienti dello studio

Francesco Sciaudone

GA-Grimaldi Alliance, lo studio legale e fiscale internazionale presente in 73 paesi nel mondo con oltre 2.600 professionisti, è lieta di annunciare l’avvio di una partnership strategica con UniCredit, il gruppo bancario paneuropeo con una posizione di leadership in Italia, in Germania, e nell’Europa Centrale e Orientale. La collaborazione è volta a fornire ai clienti dello studio servizi di M&A, rafforzando la posizione di entrambi i partner come leader nei rispettivi settori.

L’accordo strategico si basa sulla collaborazione per i mandati di vendita ricevuti da GA. In particolare, per identificare i potenziali acquirenti e chiudere la transazione lo studio beneficerà della rete e dell’esperienza di UniCredit, nonché della loro piattaforma DealSync, l’innovativa soluzione di intelligenza artificiale per il matching di operazioni strategiche di M&A. Inoltre, UniCredit potrà indicare GA come studio di riferimento per i clienti che affrontano operazioni di M&A senza avere già un team di professionisti specializzati.

Questa partnership offre numerosi vantaggi a tutti gli stakeholder coinvolti. I clienti beneficeranno di un approccio “one-stop-shop” che integra l’eccellenza legale e fiscale internazionale di GA con la vasta rete finanziaria e il deal flow di UniCredit. Per GA, la collaborazione rappresenta un’opportunità di espandere ulteriormente la piattaforma di servizi e rafforzare la reputazione come partner di fiducia dei clienti. Per UniCredit, l’accordo permette un aumento del deal flow, aiutando a creare massa critica per la piattaforma DealSync e a generare un circolo virtuoso di opportunità di business.

Francesco Sciaudone, Managing Partner di GA-Grimaldi Allaince (foto) ha commentato: “Siamo entusiasti di questa alleanza strategica con UniCredit. La loro reputazione e il loro network pan-Europeo si integrano perfettamente con le nostre 12 sedi in Italia, e 89 uffici nel mondo. La combinazione tra l’approccio multidisciplinare e la nostra profonda esperienza legale e fiscale internazionale, ci permette di offrire un servizio senza precedenti e unico nel panorama degli studi professionali moderni: non fornitore di servizi, ma sempre piu’ business partner, sia per i clienti che per le istituzioni finanziarie di standing. Questo accordo infatti conferma la credibilità di GA e il nostro impegno nel guardare sempre avanti per fornire soluzioni innovative sul mercato. Da tempo mi sono impegnato a sviluppare un network unico a livello nazionale e internazionale per poter servire al meglio tutte le necessità del cliente in qualunque geografia esse si manifestino, combinando l’esperienza locale con una visione strategica globale. L’accordo con UniCredit va esattamente in questa direzione.”

L’accordo tra GA-Grimaldi Alliance e UniCredit rappresenta un significativo passo avanti verso una convergenza di servizi pensati per rendere l’esperienza del cliente il più semplice possibile, pur in presenza di operazioni complesse e sofisticate.