Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con Omnia Tecnologies in 3 nuove acquisizioni stretegiche

Michela Bitetto

Omnia Technologies, piattaforma attiva nelle tecnologie di automazione per i settori del beverage, dei distillati e delle life sciences creata nel 2023 da Investindustrial, ha acquisito Pharmagel, Meccanica Italiana ed E4i.

Pharmagel è un partner tecnologico con esperienza globale nella progettazione e realizzazione di impianti per l’incapsulamento in softgel destinati ai settori nutraceutico e farmaceutico. Meccanica Italiana è specializzata nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di stampi per il settore beverage. Leader portoghese nella distribuzione di macchinari per il settore del beverage, E4i ha già in essere rapporti commerciali consolidati con diversi brand del gruppo.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Omnia Technologies con un team coordinato dall’equity partner Stefano Nanni Costa e guidato dal partner Marco Bitetto (nella foto) e composto dalla senior associate Nicoletta Botta e dall’associate Alex Savoia.

Per Omnia Technologies ha agito, in qualità di general counsel, Gabriele Ricci.

Pharmagel è stata assistita da ADVANT Nctm, con un team composto dal partner Fabio Pizzoccheri e dall’associate Lorenzo Foot.

Meccanica Italiana è stata assistita dallo Studio Partes Legal, con l’avv. Stefano Vecchiato.

E4i ha visto agire un team internazionale di Urìa Mendendez con gli avvocati Joana Ereio, Maria De Sao Jose Bogalho e Susana Ferreira.