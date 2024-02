Gitti and Partners e Chiomenti nell’acquisizione da parte di Redfish di una partecipazione di minoranza in Industrie Polieco-M.P.B.

Gregorio Gitti, Vincenzo Armenio, Matteo Costantino, Sara D’Itri

RedFish Longterm Capital, holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale con azioni negoziate su Euronext Growth Milan, ha concluso un accordo preliminare per l’acquisizione di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Industrie Polieco-M.P.B., società leader a livello europeo per la produzione di sistemi di tubazioni corrugate e chiusini in materiale composito e tra i principali operatori di riferimento per la produzione di compound ed adesivi nel settore Oil&Gas e del packaging a livello internazionale.

RedFish Longterm Capital è stata assistita dallo studio Gitti and Partners, sotto la guida del managing partner Gregorio Gitti con un team composto dal partner Vincenzo Armenio, dall’associate Vera Greco e dalla junior associate Silvana Farina per i profili corporate e capital markets, dai partner Mariano Delle Cave, Gianluigi Strambi, Laura Sommaruga e Flavio Monfrini, dal counsel Marco Blei, dagli associate Virna Ferretto, Filippo Valle e Ilaria Baroli, dagli junior associate Francesco Cannavina, Martin Franco, Costanzaelisa Scaramuzzi e Abdurrahman Gad Elrab per i profili relativi alla due diligence.

Industrie Polieco e il suo azionista di riferimento TP Holding sono stati assistiti per i profili legali da Chiomenti con un team coordinato dal partner Italo De Santis e composto dal senior associate Matteo Costantino e dalle associate Sara D’Itri, Elisa Tedeschi e Noemi Milanesio. Banca Akros – Gruppo Banco BPM ha agito in qualità di financial advisor e Wepartner in qualità di strategic advisor; Ernst & Young ha curato le due diligence finanziaria e fiscale.