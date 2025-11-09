Giustizia riparativa, le parti possono impugnare il diniego del giudice
Le Sezioni Unite risolvono un conflitto interpretativo sulla riforma Cartabia. La chance è generalizzata: prescinde dalla procedibilità a querela del reato
L’ordinanza del giudice che nega l’invio a un centro per la giustizia riparativa può essere impugnata dalle parti con l’appello o il ricorso per cassazione, insieme con la sentenza che conclude il relativo grado di giudizio e a prescindere dal regime di procedibilità del reato. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite penali nell’udienza del 30 ottobre scorso, risolvendo un contrasto interpretativo sorto all’indomani della riforma Cartabia: la pronuncia deve ancora essere depositata, ma la decisione è...