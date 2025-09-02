Gli studi coinvolti nell’ingresso in Altea Federation da parte di Comp.Sys

Federico Bal, Roberto de Nardis, Alessandro Fosco Fagotto

Comp.Sys S.r.l. – società italiana fondata nel 1992 e specializzata in servizi di consulenza, che si posiziona come System Integrator, Solution Partner e Managed Service Provider prevalentemente nel settore pubblico – entra a far parte dell’ecosistema Altea, gruppo italiano leader nella trasformazione digitale da ormai oltre 30 anni.

L’operazione si inserisce nel percorso di rafforzamento strategico del presidio Altea nel settore pubblico, in coerenza con la visione industriale sostenuta da Chequers Capital, fondo paneuropeo già azionista di riferimento del Gruppo. “L’unicità di Comp.Sys nel mondo della PA Centrale, unita alla sua profonda competenza operativa, rappresenta per noi un tassello strategico per accelerare la trasformazione del settore pubblico italiano” – commenta Andrea Ruscica, Chairman e CEO di Altea Federation.

L’operazione prevede la continuità gestionale del team di Comp.Sys e l’avvio di un percorso di integrazione graduale, che valorizzerà le sinergie industriali e operative con le altre società del Gruppo Altea.

“Entrare a far parte di un gruppo come Altea Federation ci consente di moltiplicare le opportunità per le nostre persone e i nostri clienti, preservando la nostra vocazione pubblica e la capacità di esecuzione” – dichiara Angela Iaia, fondatrice e CEO di Comp.Sys.

PedersoliGattai ha agito al fianco di Altea con un team multi-practice composto dal partner Federico Bal, dalla senior associate Alice Paini e dagli associate Martina Schieppati e Alfonso Caterino per i profili M&A, dal senior counsel Alban Zaimaj e dalla senior associate Clementina Bastianutti per i profili fiscali, dalla senior counsel Fabiana Campopiano e dall’associate Letizia Sartori per i profili antitrust e golden power, dal senior associate Vittorio Trevisson per i profili giuslavoristici, dall’associate Viola Mereu per taluni profili relativi al finanziamento e dal senior associate Matteo Bortolotti per tutti gli aspetti inerenti il coordinamento della due diligence.

ADVANT Nctm ha assistito Altea nella negoziazione delle linee di credito a supporto dell’acquisizione con un team composto dal partner Roberto de Nardis di Prata, dal managing associare Paolo Porena e da Mattia Redaelli, trainee.

Nel corso della transazione, Deloitte Financial Advisory ha assistito Angela Iaia, socio unico di Comp.Sys S.r.l., in qualità di advisor finanziario esclusivo, con un team composto da Rossella Lehnus, Nicolò Arduino, Edoardo Tamburelli, Eugenio Gallone e Alessandro Circi.

Tonucci & Partners Studio Legale ha agito in qualità di advisor legale di Comp.Sys S.r.l. con un team guidato da Gianluca Cambareri e composto dall’avvocato Giuseppe Santarelli e dall’avvocato Eleonora Ieradi.

Lo studio legale Dentons ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto, head del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, e composto dagli associate Giorgio Peli e Anna Zanoni.