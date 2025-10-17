Gli studi legali coinvolti nell’acquisizione di una porzione immobiliare di Marzo Hotel da parte di un investitore internazionale

Marzio Longo, Olaf Schmidt, Luca Maria Chieffo

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito Marzo Hotel S.r.l. nella vendita a favore di un investitore internazionale di una prestigiosa porzione immobiliare situata nel Comune di Venezia, Sestiere San Marco ed attualmente locata a un primario operatore del settore moda di lusso. Greenberg Traurig ha assistito l’acquirente.

Il team di DLA Piper che ha assistito Marzo Hotel S.r.l. è stato guidato dal partner Olaf Schmidt e composto dall’avvocato Mario Romano per la parte Real Estate, dalla partner Carmen Chierchia per i profili Town Planning, dalla partner Carlotta Benigni per i profili Tax e dal partner Giuseppe Mele e da Giuliana Maria Borzì per i profili Banking & Finance.

Il team di Greenberg Traurig che ha assistito l’acquirente è stato guidato dal partner Marzio Longo e composto dagli avvocati Mara N. Penasa e Fabrizio Fato per la parte Real Estate, dalla counsel Gloria Molteni e dall’avvocato Vanessa Parisi per i profili Town Planning.

Il team di Ashurst ha assistito Deutsche Bank con un team composto dal counsel Luca Maria Chieffo e dalla trainee Silvia De Agostini Mattioli per gli aspetti legati al parziale rimborso del finanziamento esistente e allo svincolo delle garanzie ipotecarie esistenti sull’immobile.